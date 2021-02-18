Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM Банкиры оценили рост цен в Приволжском федеральном округе по итогам января 2021 года. Инфляция за месяц выросла на 0,2%, сообщили ИА REGNUM в отделении национального банка Чувашии.

Годовая инфляция в Поволжье в январе 2021 года достигла 5,5%, что на 0,2% выше уровня декабря 2020 года. В банке отмечают, что это соответствует динамике общероссийской инфляции, которая за указанный период выросла на 0,3% и достигла 5,2%.

«Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, во многом связано с ростом мировых цен на некоторых рынках и ослаблением рубля, произошедшим в 2020 году», — отмечается в сообщении.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдёт пик в феврале-марте, после чего начнет «плавно снижаться». Согласно базовому варианту, в 2021 году годовая инфляция составит 3,7−4,2%.

Напомним, что в декабре годовая инфляция в Поволжье в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем повысилась на 0,5% и достигла 5,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России, по данным Росстата, с 9 по 15 февраля 2021 года выросли на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Инфляция с начала февраля достигла 0,4%, с начала года — 1,1%.

Напомним, ранее стало известно, что российские производители колбасных изделий добиваются повышения стоимости готовой продукции на 10−15%.

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