Нижний Новгород, 18 февраля 2021, 13:33 — REGNUM Банкиры оценили рост цен в Приволжском федеральном округе по итогам января 2021 года. Инфляция за месяц выросла на 0,2%, сообщили ИА REGNUM в отделении национального банка Чувашии.
Годовая инфляция в Поволжье в январе 2021 года достигла 5,5%, что на 0,2% выше уровня декабря 2020 года. В банке отмечают, что это соответствует динамике общероссийской инфляции, которая за указанный период выросла на 0,3% и достигла 5,2%.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдёт пик в феврале-марте, после чего начнет «плавно снижаться». Согласно базовому варианту, в 2021 году годовая инфляция составит 3,7−4,2%.
Напомним, что в декабре годовая инфляция в Поволжье в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем повысилась на 0,5% и достигла 5,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России, по данным Росстата, с 9 по 15 февраля 2021 года выросли на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Инфляция с начала февраля достигла 0,4%, с начала года — 1,1%.
Напомним, ранее стало известно, что российские производители колбасных изделий добиваются повышения стоимости готовой продукции на 10−15%.
Читайте ранее в этом сюжете: Годовая инфляция в Чувашии в январе достигла 5,8%