Уфа, 18 февраля 2021, 11:29 — REGNUM Правительство Башкирии приступило ко второму этапу реализации «мусорной реформы» в республике. Об этом 17 февраля сообщил премьер министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, в ходе второго этапа «мусорной реформы» регоператоры модернизируют действующие и построят новые перерабатывающие и мусоросортировочные полигоны и комплексы. Помимо этого, жителей республики будут переводить на раздельный сбор мусора.
Он подчеркнул, что на таком топливе работают предприятия, которые производят гипс, цемент и другие строительные материалы. Это позволяет уменьшить потребление газа и угля, сообщил Назаров.
Премьер министр правительства Башкирии подчеркнул, что в результате перехода к комплексной переработке отходов, объем захораниваемого мусора в Башкирии в течение года может сократиться на 30%.
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