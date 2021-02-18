Уфа, , 11:29 — REGNUM Правительство Башкирии приступило ко второму этапу реализации «мусорной реформы» в республике. Об этом 17 февраля сообщил премьер министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в ходе второго этапа «мусорной реформы» регоператоры модернизируют действующие и построят новые перерабатывающие и мусоросортировочные полигоны и комплексы. Помимо этого, жителей республики будут переводить на раздельный сбор мусора.

«Недавно впервые в республике — в Стерлитамаке на заводе по сортировке и обработке ТКО началось производство RDF-топлива. Весь мир его давно использует, а в Швеции и вовсе закупают отходы для его изготовления за рубежом. Представляете? Мусор из-за границы везут», — сообщил Назаров.

Он подчеркнул, что на таком топливе работают предприятия, которые производят гипс, цемент и другие строительные материалы. Это позволяет уменьшить потребление газа и угля, сообщил Назаров.

«Сжигается RDF без ущерба для окружающей среды. Кроме того, установка, на которой производится это топливо, решает очень серьезную проблему утилизации пластиковых пакетов. Такой вид пластика сам практически не разлагается, он лишь превращается в микропластик, который как раз является основным загрязнителем окружающей среды», — отметил он.

Премьер министр правительства Башкирии подчеркнул, что в результате перехода к комплексной переработке отходов, объем захораниваемого мусора в Башкирии в течение года может сократиться на 30%.

«У нас есть чёткое понимание, что сфера мусоросбора и мусоропереработки должна стать на порядок более эффективной, чем она была до сих пор. Поэтому наращивать усилия в этой области мы будем и дальше», — отметил он.

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