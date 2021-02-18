Чебоксары, , 13:06 — REGNUM В Чувашии в январе 2021 года годовая инфляция возросла на 0,6% и достигла 5,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном банке Чувашии.

По данным банка, годовая инфляция в Чувашии в январе 2021 года соответствует динамике роста цен в Поволжье и России. В Приволжском федеральном округе по сравнению с декабрем рост составил 0,2% и достиг 5,5%, в целом по стране — на 0,3%, составив 5,2%. В Чувашии годовая инфляция в повысилась с 5,2% в декабре 2020 года до 5,8% по итогам января 2021 года.

«На ускорение инфляции продолжают влиять такие федеральные факторы, как эффект переноса снижения курса рубля в 2020 году, рост мировых цен на некоторых продовольственных рынках и сокращение предложения отдельных овощей и фруктов на внутреннем рынке», — отмечается в сообщении.

Также банкиры уточняют, что на рост цен значительное влияние оказало повышение платы за проезд в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов заявлял, что в республике в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года инфляция в составила 1%. По его словам «основной вклад в инфляцию в январе внесла плодоовощная продукция: рост в диапазоне от 2% на яблоки до 20% на помидоры», также отмечен рост цен на транспортные услуги».

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