Карталы, Челябинская область, , 11:12 — REGNUM В Челябинской области сокращение работников ОАО «РЖД» шло с нарушением Трудового кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 37 сотрудникам Эксплуатационного локомотивного депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги вручили уведомления о сокращении, но при этом не предложили все имеющиеся вакантные должности. Кроме того, оказалось, что отбор работников, которые имеют преимущественное право остаться при сокращении, вёлся формально, без оценки квалификации и производительности труда.

Начальнику Южно-Уральской дирекции прокурор внёс представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.