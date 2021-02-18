Москва, , 11:07 — REGNUM Центральный банк России 18 февраля купил валюту на внутреннем рынке с расчетами на 17 февраля на сумму на 2,4 млрд рублей в день. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Покупать валюту согласно бюджетному правилу российский регулятор начал с 15 января 2021 года.

За период с 15 января до 12 февраля общая сумма купленной ЦБ РФ валюты составила 118,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Банк России купил валюту на 2,4 млрд рублей.

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