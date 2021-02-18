Москва, , 11:04 — REGNUM В России рынок куриных яиц сбалансируется ближе к весне 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что производители яиц и куриного мяса предложили повысить цены на 10%.

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"Такое обращение производителей должно сигнализировать профильным органам о дестабилизации в отрасли, — сказал Демин. — Я уверен, что предприниматели прекрасно оценивают свои издержки и видят, как растет стоимость кормов, оборудования и вместе с тем как увеличиваются налоговая нагрузка и тарифы естественных монополий. Поэтому необходимость повышения закупочных цен в данной ситуации выглядит обоснованно. С моей точки зрения, не стоит впадать в ценовую панику в отношении данного продукта. В 2017 году десяток яиц стоил 64 рубля, а последние два года мы видим рост до 72 рублей. Цена неустойчива, и на нее влияют сезонные факторы. Сейчас конец зимы, а это значит, что впереди сезон фермерских предложений на яйца и мясо кур. Это должно сбалансировать рынок».

Как подчеркнул Демин, властям РФ следует внимательно прислушиваться к сигналам отрасли и вовремя реагировать на негативные тенденции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что правительству РФ не удастся сдерживать рост цен на куриное мясо и яйца в пределах до 10%.

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