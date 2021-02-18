Хабаровск, , 11:09 — REGNUM Фонду обязательного медицинского страхования Хабаровского края из резерва правительства РФ выделят 1,5 млрд рублей на финансирование больниц, поликлиник и других медучреждений за оказанную ими медицинскую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Все средства направят медорганизациям, которые работали с пациентами с COVID-19 либо оказывали плановую медицинскую помощь в условиях пандемии коронавируса.

Годовой бюджет ФОМС Хабаровского края в 2020 году составил 27,7 млрд рублей, из которых 26,3 млрд рублей — субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Отметим, что краевые власти специально выходили на федеральный уровень с инициативой о дополнительном финансировании системы здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирской области выделят на борьбу с COVID-19 дополнительные финансовые средства. Распоряжение о выделении дополнительного финансирования больниц и поликлиник в регионах, работающих по системе обязательного медицинского страхования, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.