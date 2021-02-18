Пенза, , 11:21 — REGNUM В Пензенской области до конца февраля будут заключены первые социальные контракты. Всего в 2021 году их будет не менее 3 тысяч, заявил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

Система социальных контрактов заработала в регионе с начала текущего года. Главная цель новой программы — помощь малообеспеченному населению, что позволит снизить уровень бедности, отмечает глава ведомства.

Контракт имеет большое отличие от пособий или денежных выплат, которые предоставляются государством безвозмездно. Соцконтракт предполагает вовлеченность и мотивированность нуждающегося именно на увеличение уровня своего дохода. Помощь будет направляться адресно тем семьям, которые мотивированы и хотят не просто работать, но и увеличивать доход семьи, уточнил министр. Контракты разделены по мероприятиям. Основные — поиск работы, трудоустройство и оказание помощи гражданину. По этому направлению будет заключено 1,2 тыс. соцконтрактов. около 900 — помощь в трудной жизненной ситуации, 600 контактов планируют заключить на организацию предпринимательской деятельности, 300 — на организацию личного подсобного хозяйства, резюмировал Алексей Качан.

ИА REGNUM напоминает, на 2021−2023 годы Пензенской области предоставляется субсидия на реализацию программы «Социальная поддержка граждан» в объеме более 255 млн рублей, свыше 22 млн рублей — средства из областного бюджета.

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