Барнаул, , 10:55 — REGNUM Алтайский край оказался единственным субъектом Сибирского федерального округа, вошедшим в топ-10 рейтинга цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Критериями оценки стали такие показатели, как инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале «Госуслуги», внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения оказались также Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Чувашия и Башкирия.

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