Пермь, , 10:43 — REGNUM В Пермском крае в рамках программы «Экологическая реабилитация территорий» в течение трех лет (2021−2023) на ликвидацию свалок и восстановление почвы направят из бюджета 247 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В границах населенных пунктов региона планируют ликвидировать не менее 70 свалок общей площадью более 83 гектаров. В 2021 году по экологической программе выделят около 50 млн рублей. Средства пойдут на то, чтобы избавить муниципальные образования от крупных сволок и провести восстановительные работы на земле. По словам губернатора Дмитрия Махонина, столь крупные мероприятия муниципалитеты самостоятельно не смогут осилить, необходима помощь региона.

Отбор объектов для ликвидации планируется завершить до конца марта, чтобы успеть провести работы в течение лета и осени. На сегодняшний день потребность в ликвидации крупных свалок имеется в 21 муниципалитете.

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