Магнитогорск, Челябинская область, , 10:40 — REGNUM В челябинском арбитраже завершился спор за крупный земельный участок площадью 205 гектаров, предназначенный под аэродром. Мэрия Магнитогорска требовала понудить управление Росимущества «к безвозмездной передаче земельного участка». В удовлетворении иска было отказано, но решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Взлётно-посадочная полоса аэродрома Игорь Двуреков

«Яблоком раздора» стал земельный участок в Орджоникидзевском районе Магнитогорска с кадастровым номером 74:33:1 333 001:59. Он используется для размещения объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности и имеет кадастровую стоимость — 403,727 млн рублей.

В ходе слушаний выяснилось, что в мае 1967 года решением исполкома Магнитогорского городского Совета народных депутатов Челябинской области за авиаспортклубом ДОСААФ была закреплена территория бывшего аэродрома площадью 205 га. В 1993 году после переименования ДОСААФ участок закрепили за преемником — авиаспортклубом РОСТО.

В сентябре 2018 года глава Магнитогорска обратился к Росимуществу с вопросом «о предоставлении информации в части правового обоснования нахождения федерального земельного участка в собственности Российской Федерации и возможности его дальнейшей передачи в муниципальную собственность». Переписка продолжалась более года, но вопрос о передаче не был решён, что и стало основанием для обращения в суд.

Судья указал на то, что истцу известно о пользовании ДОСААФ России федеральным участком для реализации задач, возложенных на него постановлением правительства РФ, и «о существовании сооружения, находящегося в муниципальной собственности, лишь на определенной части федерального земельного участка». Он также отметил, что в свете этого основания для передачи всего участка отсутствуют.