Пенза, , 10:40 — REGNUM В прошлом году на территории сельских поселений в Пензенской области капитально отремонтировали 145 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы» в 2020 году приняли участие 97 муниципальных образований со 145-ю объектами. На конец января прошлого года работы полностью выполнили на 143 объектах, еще на двух — частично, в том числе капитально отремонтировали 55 водонапорных башен, 53 км водопроводных сетей, 11 артериальных скважин, 4 каптажа родников, заменили 27 колодцев с запорной арматурой, построили 12,2 км водопроводных сетей и 5,3 км сетей водоотведения.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году на капремонт сетей водоснабжения в Пензе планируют направить порядка 30 млн рублей. По мнению мэра города Андрея Лузгина, замена коммуникаций должна проходить сначала там, где чаще всего происходят порывы, чтобы в дальнейшем горожане не имели проблем с водоснабжением. При этом важно синхронизировать план ремонтных работ с другими намеченными мероприятиями.

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