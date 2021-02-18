Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку IT, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Для компаний, работающий в сфере информационных технологий, предлагается установить, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%.

Кроме того, законопроектом планируется установить, начиная с 2021 года, на бессрочный период пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% процентов для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Сейчас законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%.