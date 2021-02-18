Самара, , 10:33 — REGNUM Логистический хаб для транспортировки грузов из России и Казахстана предложили построить в Самарской области. Об этом 17 февраля сообщил аким (глава) Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

На встрече обсуждались вопросы расширения производственных, торговых, а также культурно-образовательных связей Самарской и Западно-Казахстанской областей.

Искалиев предложил на границе двух регионов построить логистический хаб для транспортировки грузов из Казахстана и России без заезда на территорию другой страны.

Главу Самарской области заинтересовал этот проект. В связи с этим он дал поручение областному правительству тщательно проработать данный вопрос.

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