Москва, , 10:30 — REGNUM Центральный банк России с 18 февраля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (г. Москва), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Регулятор принял решение на основании просьбы общего собрания кредитной организация о добровольной ликвидации.

По величине активов «Банк ПСА Финанс РУС» занимала 296 место в банковской системе РФ. Назначена ликвидационная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, отток средств граждан РФ на счетах в банках может привести к закрытию более 30 кредитных организаций в 2021 году.

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