Пенза, , 10:31 — REGNUM В 2020 году в Пензе провели обследование кинотеатра «Родина» и установили, что несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, архитектура не соответствуют современным регламентам и нормам. Отдельные элементы признаны аварийными или ограниченно-работоспособными. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассмотрел различные варианты реконструкции и отметил, что хотел бы видеть в обновленном здании площадку для торжества бракосочетания.

Глава области отметил, что «основной функционал, учитывая, что регистрация браков проходит два-три дня в неделю, может быть дополнен. Но назначение этого здания, расположенного в историческом центре города, рядом со Спасским кафедральным собором, целесообразно сохранить в соответствии с уже принятым решением».

По мнению министра культуры области Татьяны Курдовой, расширить функции объекта можно, трансформировав первоначальную идею в создание центра для проведения торжеств. Площадь кинотеатра позволяет обустроить несколько залов для разных церемоний, в том числе, вручение наград.

Внешний облик здания решено восстановить в первоначальном варианте, интерьер еще не определили, рассматриваются варианты оформления от классического до авангардного. Белозерцев распорядился организовать выездное совещание на площадке бывшего кинотеатра, после чего одобрят одну из концепций и смогут приступить к разработке проектно-сметной документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Пензенской области Иван Белозерцев поручил в марта завершить проведение подготовительных работ и процедур по прохождению экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции баклаборатории в областном клиническом центре специальных видов помощи.

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