Сеул, , 10:24 — REGNUM По состоянию на конец января 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $89,38 млрд, что на $4,82 млрд меньше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, сокращение показателя произошло впервые за последние четыре месяца.

Эксперты отмечают, что объём валютных депозитов сократился из-за укрепления доллара. Обменный курс за месяц вырос на 32,5 воны, до 1118,8 воны за $1.

Объём депозитов в долларах США сократился на $3,8 млрд, что $76,16 млрд, в йенах — на $190 млн, до $5,2 млрд, в евро — на $350 млн, до $4,36 млрд, в юанях — на $180 млн, до $1,8 млрд, в других валютах — на $220 млн, до $1,81 млрд.

Кроме того, общий объём депозитов юридических лиц сократился на $4,77 млрд, до $69,68 млрд, а физических лиц — на $110 млн, до $1,97 млрд.