Москва, , 10:10 — REGNUM После кратковременной консолидации нефть ускорила подъем на торгах 17 февраля, проигнорировав ухудшение отношения к риску, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent вплотную подобралась к отметке $65 за баррель, целостность которой была нарушена сегодня, 18 февраля, в Азии.

Котировки в моменте обновили максимумы января 2020 года в районе $65,50, после чего отступили и перед открытием торгов в Европе расположились непосредственно под уровнем $65.

В моменте нефть пыталась уйти на коррекцию на сообщениях о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения добычи в ближайшие месяцы. Впрочем, реакция рынка не получила продолжения — перевесили бычьи драйверы, тем более что такое желание саудитов выглядит вполне уместным, учитывая недавний рост цен.

Повышенные уровни на рынке черного золота продолжают поддерживаться в том числе за счет заморозков в Техасе и дальнейшего сокращения запасов сырой нефти в США.

Согласно отчету API, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились еще на 5,8 млн баррелей, что в несколько раз сильнее прогноза на уровне — 2,2 млн. От отчета минэнерго США, который выйдет позднее сегодня, ждут падения показателя в пределах 2,5 млн

Так что, если запасы упадут сильнее прогноза и в идеале обойдут оценку API, Brent может вернуться к максимумам, несмотря на перекупленность.

При этом угроза коррекции не только сохраняется, но и нарастает по мере подъема котировок, который в немалой степени происходит на фоне временных факторов.

Так, первые признаки повышения температур в Штатах могут повлечь фиксацию прибыли. Ухудшение спроса на риск, если получит продолжение, тоже может ограничить бычий потенциал Brent», — считает эксперт.

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