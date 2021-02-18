Сеул, , 10:07 — REGNUM Южнокорейские службы безопасности в среднем ежедневно фиксируют 1,58 млн компьютерных атак от хакеров из КНДР. Об этом 18 февраля сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на разведывательные источники в Сеуле.

По информации последних, в основном атакам подвергаются мелкие и средние южнокорейские компании, компьютеры которых пытаются заражать вирусами и заблокировать.

При этом уточняется, что иногда злоумышленники угрожают предать огласке конфиденциальную информацию, такую, как персональные данные клиентов и сведения о подготавливаемых сделках. За то, чтобы не разглашать такую информацию и разблокирование компьютеров хакеры требуют выкуп, сумма которого, по словам источников, примерно составляет от $40,7 до $470 тыс.

Также утверждается, что в минувшем году суммарный ущерб от северокорейских хакеров составил около $1,8 млрд и данная сумма, по словам газеты, выросла в пять раз в течение последних пяти лет.

Кроме того, указывается, что компьютерные взломщики как правило требуют выкуп в биткойнах. Последние затем обмениваются на твердую валюту на китайских биржах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в январе 2021 года объём потребления электроэнергии в Южной Корее составил 49,89 млрд кВтч, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.