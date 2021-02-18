Москва, , 09:48 — REGNUM В России лидерами по темпам запуска новых проектов строительства в прошлом году стали Приморский край, Воронежская и Тюменская области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

Так, в Приморье в 2020 голу начали реализовывать проекты площадью 520 тыс. кв. м жилья (61% от объема всего строительства на начало прошлого года).

В Воронежской области — 730 тыс. кв. м (+49%), Тюменской области — 923 тыс. кв. м (+48%), Татарии — 928 тыс. кв. м (+46%) и Удмуртии — 398 тыс. кв. м (+41%).

Столица России Москва оказалась на 11-м месте с приростом в 4,3 млн кв. м (+26,2%), Санкт-Петербург — на 19-м месте (+12,6%, 1,6 млн кв. м).

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства и ЖКХ России создаст единый федеральный реестр граждан, ожидающих от государства улучшения жилищных условий. Реестр будет работать в онлайн-режиме. В реестр попадут граждане, жильё которым должны обеспечить за счет средств федерального бюджета.

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