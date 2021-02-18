18 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Исходя из принятых депутатами в первом чтении изменений в Налоговый кодекс, первые отчеты о распоряжении и об операциях с таким имуществом, как цифровая валюта, налогоплательщики должны будут представить только в следующем году. Правда, видимо, эти сроки не касаются чиновников, точнее, не всех из них.

Галина Смирнова, , 11:38 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении федеральный закон, которым вносятся изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Эти изменения устанавливают налоговый режим для цифровых валют. Напомним, как следовало ранее из разъяснений официальных представителей регулятора финансового рынка России — Ольги Скоробогатовой и Алексея Заботкина, понятие цифровой валюты подразумевает цифровые деньги, эмитируемые центральным банком, тогда как такое понятие, как цифровые финансовые активы (ЦФА), содержащееся в Федеральном законе от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятом в июле прошлого года, подразумевает под собой различные криптовалюты, которые эмитируются частными компаниями на собственных условиях. В этой связи подчеркнем, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект, касающийся появления изменений в Налоговом кодексе, исходя из разъяснений ЦБ РФ, озвученных ранее, устанавливает налоговый режим именно для цифровой валюты. Если вести речь о России, то, соответственно, законопроект касается цифрового рубля. Если говорить о других странах, то это могут быть такие виды денег национальных государств, как цифровой юань или, например, цифровой евро.

Цифровой рубль Cbr.ru

Как следует из новых поправок к Налоговому кодексу, цифровая валюта признается имуществом. Как известно, в России по ряду сделок с имуществом, можно получить налоговый вычет. К слову, имуществом признаются любые средства, например традиционные деньги, лежащие на депозите, в случае возбуждения исполнительного производства. Собственно, право на использование налоговых льгот при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах, предоставляется в рамках одного из подпунктов пункта 1 статьи 21, именуемой «Правами налогоплательщиков». Так вот, к содержащимся в данной статье 15 подпунктам перечисленных «прав» добавляется еще один — совершенно новый подпункт, предоставляющий налогоплательщикам право сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, представлять отчеты об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты в электронной форме в соответствии с установленным НК порядком.

Налоговый кодекс Nalog.ru

При этом введением ряда других изменений в отдельные статьи Кодекса, устанавливаются сроки, в которые налогоплательщик может сообщить о наличии у него такого права, так же как и предоставить отчет об операциях и об остатках цифровой валюты: сделать это необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. Первым таким отчетным (!) периодом предполагается считать 2021 год, что, скорее всего, является наиболее вероятной датой, поскольку в законопроекте говорится о вступлении его в силу задним числом — с 1 января 2021 года. Дата вступления в силу закона, конечно, выбрана не случайно. Тот самый обозначенный выше Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в действие также с 1 января этого года.

Получается, что, исходя из принятых депутатами в первом чтении изменений в Налоговый кодекс, первые отчеты о распоряжении и об операциях с таким имуществом, как цифровая валюта, налогоплательщики должны будут представить только в следующем — 2022 году. Правда, при этом, напомним, видимо, ряда чиновников это не касается. Так как, в соответствии с Указом президента, который Владимир Путин подписал 10 декабря прошлого года, федеральные госслужащие и претенденты на эти должности обязаны предоставить уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) с 1 января по 30 июня 2021 года.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается новых поправок в Налоговом кодексе, то за непредставление сведений о праве распоряжаться цифровыми валютами, они предусматривают штраф в размере 50 тыс. рублей. За непредставление отчета об операциях с цифровой валютой нарушитель может быть оштрафован в размере 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублевом эквиваленте. Неуплата или неполная уплата налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций в цифровой валюте, повлечет взыскание штрафа в размере 40 процентов от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Подчеркнем, что в числе налогоплательщиков могут быть и иностранцы с видом на жительство в России и постоянно проживающие на ее территории, а также организации, филиалы и представительства иностранных компаний, созданных на территории России, имеющие право распоряжаться цифровой валютой. Законопроект обязывает в том числе и их сообщать в налоговые органы как о наличии такого права, так и об обороте средств и остатке, если сумма за год в пересчете на рубли превышает 600 тысяч. При этом порядок определения рыночной цены цифровой валюты установит ФНС.