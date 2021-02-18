Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM В январе 2021 года в магазинах Бурятии замедлился рост цен на овощи и фрукты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка республики, объяснив это ценовой политикой региональных ритейлеров.

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После новогодних каникул, как отмечается, магазины минимизировали торговую наценку на некоторые виды овощей, сильно подорожавших в декабре 2020 года.

«Благодаря снижению наценки, замедлился рост цен на овощи. Это уменьшило инфляцию продовольственных товаров и сдержало общую инфляцию в нашем регионе», — отметила управляющий банком Наталья Эйрих.

Также замедлению темпов роста цен способствовало присоединение крупных торговых сетей республики к государственным мерам по социально-значимым продуктам питания. При этом инфляция продовольственных товаров составила 7,5%, что лишь на 1% меньше, чем месяцем ранее.