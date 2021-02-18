Лиссабон, , 09:33 — REGNUM В январе 2021 года в Португалии на 12,5% сократилось производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Ассоциация производителей Португалии (ACAP).

Всего в прошлом месяце на предприятиях Португалии было выпущено 25 943 автомобилей. Из них 20 588 экземпляров — это легковые автомобили, объем производства которых упал на 12,1%.

При этом в январе 2021 года в Португалии на 12,6% сократилось производство легких коммерческих автомобилей. Всего было выпущено 5 111 единиц таких транспортных средств.

Больше всего снизился выпуск большегрузных автомобилей. Так, на португальских заводах в прошлом месяце было произведено 244 большегруза — на 37,3% меньше, чем год назад.

Напомним, в январе 2021 года в России было собрано 94,3 тыс. автомобилей, что на 0,2% больше по сравнению с январём 2020 года.

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