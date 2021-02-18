Уфа, , 09:20 — REGNUM Аграриев в Башкирии намерены на три года освободить от уплаты единого сельскохозяйственного налога. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Соответствующий законопроект разработали депутаты госсобрания Башкирии.

«Данным проектом закона предлагается освободить всех сельхозпроизводителей, которые применяют специальный налоговый режим и платят единый сельскохозяйственный налог, от уплаты этого налога на период до 1 января 2024 года», — передает слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Толкачев также отметил, что регионам РФ дана возможность самим устанавливать налоговые ставки по единому сельхозналогу от 0% до 6%. В связи с этим предлагается установить на три года единую для всех плательщиков ставку в размере 0%.

«В результате обнуления единого сельхозналога консолидированный бюджет республики недополучит за три года порядка 300 млн рублей. Но эти потери будут компенсированы», — заявил Толкачев.

По его словам, у аграриев будет возможность направить освободившиеся средства на приобретение техники, увеличение оборотных средств, модернизацию производственной базы или решение других задач.

«В конечном итоге мера налогового стимулирования приведет к росту объемов сельхозпроизводства и созданию новых рабочих мест. Планируем завершить работу над законопроектом в период весенней сессии», — подчеркнул спикера регионального парламента.