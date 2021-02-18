Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Бурятии одобрили субсидии из федерального бюджета в размере 65 млн рублей на программу развития промышленности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего Минпромторг РФ совместно с Минвостокразвития отобрал заявки из 25 регионов.

Деньги поступят во втором квартале 2021 года.

«Субсидия будет направлена на докапитализацию Регионального фонда развития промышленности и на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями», — отметили в правительстве.

Напомним, всего в федеральном бюджете на эти цели выделен 1 млрд рублей. При этом Бурятия получит второй по размеру трансферт. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в случае востребованности механизма в будущем данная сумма может увеличиться.

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