Москва, , 08:57 — REGNUM Цены на нефть 17 февраля, немного отдохнув и набравшись сил, отправились в растущем «северном» направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена барреля сорта Brent по итогам торгов выросла на 1,9% до $64,04, обновив очередной годовой максимум и выйдя на уровни первой декады докризисного января 2020 года.

Цена барреля техасского сорта WTI взлетела на 2,5%, до $61,54 за баррель, подорожав даже до отметок конца декабря 2019 года.

Сегодня, 18 февраля, с утра нефть продолжает плавный, но уверенный подъём. Цена Brent повышается в данный момент на 0,44%, до $64,32 за баррель, а цена WTI прибавляет 0,24%, подрастая до нового годового рекорда в $61,69 за баррель.

Глобальные инвестиционные банки Goldman Sachs и J.P.Morgan Chase накануне выпустили обзоры, в которых прогнозируется, что уже в текущем году цены на нефть могут достичь $80 за баррель, а через несколько лет смогут вернуться даже на $100 за баррель.

Основной причиной возможного роста в глобальных инвестбанках считают государственную поддержку экономики стран G7 и в том числе «вертолётные деньги».

То есть из этого следует, что нефтяной рынок ожидает не столько рост спроса на нефть на спотовом рынке, сколько спрос на нефтяные фьючерсы как финансовый инструмент.

Теперь цене Brent не составит большого труда подняться до $65, а уже с этого уровня в среднесрочном периоде будет возможен рост спроса вплоть до $70 за баррель. Сегодня ожидается коридор по цене Brent в $63,80−65 за баррель.

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