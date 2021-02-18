Сеул, , 09:12 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали заметный рост рынка развлекательных мобильных приложений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные компании IGAWorks.

Согласно опубликованным данным, по итогам прошлого года продажи мобильных игр на платформах Google Play Store, Apple App Store и One Store составили 5,32 трлн вон (~$4,8 млрд), что на 24% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что 77,6% продаж мобильных игр приходятся на платформу Google Play Store, 13,8% — на One Store и 8,6% — на Apple App Store.

Эксперты отмечают, что на рост показателя во многом оказала влияние пандемии коронавируса, а также выход многопользовательской онлайн-игры «Lineage 2M» и стратегии «Seven Knights II».

Известно, что во второй половине 2020 года среднемесячное число играющих в мобильные игры в стране составляет 26,47 млн человек. Из них 52,83% приходится на представительниц женского пола, 47,17% — мужского пола.