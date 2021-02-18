Тюмень, , 08:34 — REGNUM В Тюменской области в январе 2021 года инфляция ускорилась на 0,3% по сравнению с декабрём 2020 до 4,5%. Это ниже, чем в целом по Уральскому федеральному округу (4,6%) и в России (5,2%), сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

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Продовольствие в целом по Тюменской области подорожало на 0,7%. Основной вклад в рост цен внесло подорожание картофеля, помидоров, моркови и лука. Тепличная продукция подорожала из-за увеличения затрат на обогрев и освещение. Кроме того, наблюдается рост цен на импортные овощи и фрукты. Цены на сахар снизились, на выросли на свинину и молоко.

Непродовольственных товары в Тюменской области стали дороже в январе на 0,3%. Отмечен рост цен на мебель, строительные материалы, электротовары и бытовую технику, легковые автомобили, моющие и чистящие средства.