Осло, , 08:12 — REGNUM Объём добычи нефти, конденсата и других углеводородов в Норвегии в январе 2021 года составил 2,137 млн баррелей в сутки, что на 8,1% больше в сравнении с показателем января прошлого года, говорится в материалах Норвежского нефтяного директората (NPD).

Отмечается, что незначительный рост (на 0,4%) произошёл и по отношению к предыдущему месяцу — декабрю 2020 года.

В абсолютных цифрах Норвегия добыла в январе 10,4 млрд кубометров природного газа, 55,9 млн баррелей нефти, прочих углеводородов — 20,9 млн кубометров нефтяного эквивалента.

Напомним, Норвегия не входит в список экспортёров ОПЕК+, поэтому не стала участвовать в соглашении об ограничении добычи нефти с 2021 года. При этом власти страны временно согласились поддержать условия международной сделки, ограничив добычу летом 2020 года.

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