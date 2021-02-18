Москва, , 08:13 — REGNUM В год на содержание личных автомобилей жители России тратят порядка 108 000 рублей. Об этом 18 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто».

Отмечается, что почти 57 тыс. рублей автовладельцы в России за год тратят на оплату топлива. При расчете был взят средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в восемь литров на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тыс. км.

Кроме того, около 23 тыс. рублей жители России расходуют на закупку расходных материалов. Ещё 15 тыс. рублей в год уходит на услуги планового техосмотра.

Расходы на ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения составляют около 9,3 тыс. рублей, а на оплату транспортного налога жители России тратят от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года в России выросла средняя стоимость легкового автомобиля в годовом сравнении на 10,6%, до 688 тыс. рублей.

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