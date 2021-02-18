Урумчи, Китай, , 07:21 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая произвел 403 млрд кВт/ч электроэнергии в 2020 году, что на 11,8% больше в годовом исчислении, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Производство тепловой энергии достигло 326 млрд кВт/ч в прошлом году, что на 14,2% больше в годовом исчислении, сообщили в комиссии по развитию и реформе, которая является главным органом государственного планирования в регионе.

Второвой энергии было произведено 42,3 млрд кВт/ч, что на 7,3% больше в годовом исчислении, в то время как солнечной энергии было произведено 12,6 млрд кВт/ч или на 14,3% больше в годовом исчислении.

Гидроэнергии было произведено на 9,7% больше за тот же период или 22,6 млрд кВт/ч. Синьцзян передает 19 электроэнергию другим регионам Китая, которые закупаю его в качестве экономической поддержки региона, который богат ветровой и солнечной энергией.