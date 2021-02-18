Киев, , 07:19 — REGNUM Остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является вопросом «жизни и смерти» для украинских граждан. Об этом 17 февраля написал на своей странице в Facebook председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, газотранспортная система страны потеряет свое значение после запуска Nord Stream 2 и Украина якобы станет слабее перед «российской агрессией».

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии… Вот почему остановка Северного потока-2 не преувеличивает вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — считает предприниматель.

Глава «Нафтогаза» полагает, что украинская сеть газопроводов является «частью системы обороны» государства, поскольку через нее в страны ЕС проходит российский газ.

«Пока Украина является важным транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС — это часть нашей оборонной системы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» завершен уже более чем на 95%. 15 февраля трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила достройку Nord Stream 2. Работы по укладке были приостановлены из-за холодного фронта и шторма в Балтийском море.

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