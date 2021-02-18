Салехард, , 07:18 — REGNUM На Ямале сильные морозы ударили по коммунальному хозяйству трёх городов — Тарко-Сале, Губкинского и Ноябрьска. Почему коммунальные сети не выдержали зимние испытания пояснил газете «Красный Север» директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

В начале 2021 года в Тарко-Сале 22% жилого фонда или 148 домов остались без горячего водоснабжения. Дмитрий Афанасьев сообщил, что замёрз трубопровод подпитки двух котельных, а на водозаборе сломался насос и вышла из строя одна из скважин. Чтобы не отключать дома от тепла, пожертвовали снабжением горячей водой. На полную ликвидацию последствий понадобится ещё около месяца.

В Губкинском причиной коммунальных аварий, случившихся в конце января, стал гидроудар, от которого лопались батареи, заливая квартиры кипятком. В девятиэтажном доме №7 в 9-микрорайоне пришлось отключить теплоснабжение. В этом случае возникли вопросы к управляющей компании.

В Ноябрьске ситуацию с машиной, свалившейся в провал подмытого кипятком тротуара, смоделировали в социальных сетях. На самом деле обвала на проезжей части не было — образовалась утечка по шву трубы теплотрассы. Авария из-за резонанса в соцсетях устранялась в 40-градусный мороз в авральном режиме, хотя лучше было бы её устранить в более тёплое время.

В основном, как отметил Дмитрий Афанасьев, из-за 40−50 — градусных морозов пострадали сети водоснабжения и канализации. В регионе требуется замена около двух тысяч километров таких сетей. На Ямале с этого лета ускорят темпы замены ветхих и аварийных коммуникаций. Работы будут проводиться в рамках концессионных соглашений.