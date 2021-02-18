Москва, , 06:48 — REGNUM Решением АФК «Система», в группу которой входит компания из «большой тройки» операторов — ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), последнюю решено реорганизовать. Из сообщения эмитента следует, что реорганизация пройдёт в форме присоединения к «МТС» сразу семи компаний из трёх регионов России, передаёт ИА REGNUM.

МТС Cnews.ru

Первым планируется присоединить ООО «Спутниковое ТВ» из Москвы. МТС также получит все права и обязанности прекращающей свою деятельность компании, в которой она владеет 100% доли уставного капитала.

«Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО «СТВ» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС», — отмечается в сообщении.

Также к МТС планируется присоединить ООО «Стрим», которое ведёт деятельность в области документальной электросвязи и имеет уставный капитал более 902 млн рублей.

В структуру ПАО планируется влить два юрлица из Ульяновской области — ООО «Облачный ритеил» (разработка компьютерного программного обеспечения) и «Облачный ритеил плюс» (оптовая торговля офисной техникой). В ЕГРЮЛ владельцем этих компаний числится кипрская фирма «КАСТАНАРАНО ЛИМИТЕД».

Среди претендентов на присоединение также подмосковные ООО «МультиКабельные сети Балашихи», ООО «МКС-Балашиха» и АО «Научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии».