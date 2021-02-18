Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области 127 объектов газового хозяйства переходят в собственность региона. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания, сообщается на сайте регионального парламента.

Речь идёт о передаче из муниципальной собственности в государственную 26 объектов газового хозяйства и 101 земельного участка под наземными элементами газопроводов — всего 127 единиц. Передаваемые объекты газового хозяйства расположены в 11 районах Ульяновской области, их закрепят на праве оперативного управления за казенным учреждением «Агентство стратегического консалтинга».

Депутаты ссылаются на отсутствие средств в местных бюджетах для содержания газовых сетей в исправном состоянии. По словам главы профильного комитета Александра Чепухина, большая часть сетей находится в запущенном состоянии и обслуживается по остаточному принципу.

В Ульяновской области планируется продолжить передачу газовых сетей из муниципальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области планируется строительство газопроводов в 53 населенных пунктах. На мероприятия по газификации предусмотрено 448 млн рублей, в результате пользоваться природным газом смогут почти 5,5 тыс. жителей региона. Также запланировано строительство 20 газопроводов общей протяжённостью 179,95 км.

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