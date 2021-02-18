Новосибирск, , 06:33 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 9 по 15 февраля наблюдалось повышение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,3% и автомобильный бензин марок АИ-92 — на 0,5%, АИ-98 — на 0,4%, АИ-95 - на 0,3%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 42,4 до 43,7 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,35 до 46,75, марки АИ-98 — от 50,3 до 54,45, дизельное топливо - от 50,45 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточнил, что на соответствующей неделе 2020 года в городе наблюдалось снижение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,3%, цены на остальные виды топлива оставались без изменения