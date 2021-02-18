Москва, 18 февраля 2021, 05:56 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск ФСБ России к АО «Судостроительный завод «Вымпел» из Ярославской области. С ответчика по госконтракту была взыскана крупная неустойка. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил в суд в ноябре 2020 года.
Напомним, до декабря 2020 года ярославский завод входил в состав группы «Калашников», но, по данным пресс-службы группы, с 18 декабря предприятие перешло в дивизион Объединённой судостроительной корпорации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года иск у «Вымпела» выиграла и Росгвардия, по требованию которой с ответчика было взыскано почти 60 млн рублей.
Для справки: завод работает на рынке судостроения с 1930 года.