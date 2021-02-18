Москва, , 05:39 — REGNUM Существенное увеличение розничных цен на бытовую технику и другие товары, импортируемые из Китая и стран Юго-Восточной Азии, спрогнозировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут 18 февраля «Известия».

Из письма АКОРТ в Минпромторг России следует, что причиной для такого прогноза стало резкое удорожание контейнерных перевозок зимой 2020−2021 года. Так, поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая в начале октября прошлого года стоили $2,7 тыс. за 40-футовый контейнер, а к концу января цена выросла до $13,3 тыс., то есть почти в пять раз.

Это «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», — отметили эксперты ассоциации в письме.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что такое положение дел может привести к росту цен в розничном сегменте на 20% и больше.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен оценил прогнозы о скором подорожании бытовой техники в РФ