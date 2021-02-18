Нью-Йорк, США, , 05:32 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 17 февраля вновь показали разнонаправленное движение. Dow Jones второй день подряд обновляет исторический максимум, Nasdaq ушёл ниже уровня 14 тысяч.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 90,27 пункта (0,29%), до уровня 31 613,02 пункта. S&P 500 понизился на 1,26 пункта (0,03%), до уровня 3931,33 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 82,00 пункта (0,58%), до уровня 13 965,50 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на $1,09, до уровня $61,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 17 февраля на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent впервые с января 2020 года превысила $65 за баррель.

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