Москва, , 04:58 — REGNUM Отток средств граждан на счетах в банках в период эпидемии может привести к прекращению деятельности более 30 кредитных организаций в 2021 году, прогнозируют в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Агентство обновило индекс здоровья банковского сектора, определив, что в зоне риска находятся банки, которые испытывают трудности восстановления во время и после эпидемии коронавируса.

«Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (то есть остальные 9%) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — отмечают эксперты.

По их прогнозу, в этом году продолжатся процессы консолидации банковского сектора: с рынка уйдут неэффективные организации, а другие, напротив, будут выживать путём слияния с более сильными игроками.

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