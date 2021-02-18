Лондон, , 04:34 — REGNUM В ходе торгов 17 февраля на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent впервые с января 2020 года превысила $65 за баррель.

Стоимость фьючерса Brent с поставкой в апреле 2021 года выросла на 0,35% — до $65,14 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:22 мск. Через некоторое время стоимость Brent предприняла попытку преодолеть планку в $65,25 за баррель.

Напомним, последний раз Brent торговалась выше $65 в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовые индексы США S&P500, Dow Jones и Nasdaq, переписав 16 февраля очередной пик всех времён, почти не растеряли набранную высоту, китайский рынок закрыт на лунные новогодние каникулы, а основной японский индекс Nikkei бьёт рекорды 1990 года выше черты в 30 000 пунктов.

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