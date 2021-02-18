Пекин, , 03:43 — REGNUM Почтовый сектор Китая доставил более 365 млн посылок за первые пять дней празднования китайского Нового года, сообщили в Государственном почтовом бюро КНР.

Данный показатель был на 224% больше, чем за аналогичный период годом ранее. За первые два дня праздников, стартовавших 11 февраля, фирмы экспресс-доставки обработали порядка 130 млн посылок, что на 223% больше в годовом исчислении.

Недавний всплеск, как утверждают эксперты, связан с тем, что власти Китая попросили население отказаться от поездок в другие города на праздники из-за пандемии, а потому люди остались дома и в качестве компенсации за невозможность соединиться с близкими отправляют им новогодние подарки.