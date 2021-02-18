Москва, , 03:13 — REGNUM Компания миллиардера Дмитрия Мазепина — «Уралхим» не смогла обжаловать решение налогового органа о доначислении 454 млн рублей налогов, пени и штрафов. Арбитраж Москвы отказал акционерному обществу в признании недействительным решения налогового органа. Вердикт может быть оспорен в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

«Отказать АО «ОХК «УРАЛХИМ» в удовлетворении требования о признании недействительными вынесенного МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 решения от 11.10.2019 года №19−14/3/031 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, проверенных на соответствие НК РФ», — отмечает в результативной части судья Ларин.

Из материалов дела известно, что компания бывшего депутата Кировской области, уроженца Белоруссии Мазепина оспаривала задолженность в размере 454 596 908 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе слушаний истец заявлял просьбу об обеспечении в виде приостановки действия решения налогового органа. В качестве обоснования своей позиции один из крупнейших производителей минеральных удобрений РФ называл значительность суммы и ссылался на ряд финансовых показателей, достигнутых в тот период, в том числе на некий убыток в 31 млрд рублей.

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