Пекин, , 02:37 — REGNUM Китайская страховая компания Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. направила более 5 трлн юаней (около $776,4 млрд) в реальный сектор экономики через инвестиционный фонд страхования и банковские кредиты в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

В прошлом году компания Ping An Insurance предоставила более 14 млрд юаней кредитов на борьбу с бедностью путем развития промышленности в сельских районах. Потрфель страховых средств компании достиг 3,74 трлн юаней в конце 2020 года, увеличившись на 16,6% по сравнению с началом 2020 года.

Касаемо разновидностей инвестиций, то инвестиции в облигации достигли 1,88 трлн юаней или 50,2% от общего их объема, в то время как инвестиции в акции достигли 315,103 млрд юаней или 8,4% от всего объема.

Ping An Insurance объявила, что чистая прибыль акционеров снизилась на 4,2% в годовом исчислении в 2020 году из-за эпидемии нового коронавируса COVID-19.