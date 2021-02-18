Сиань, Китай, , 01:59 — REGNUM Провинция Шэньси на северо-западе Китая раскрыла 510 случаев преступлений, связанных с культурными реликвиями в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в местном департаменте защиты культурного наследия, провинция уже девять лет подряд проводит серию специальных операций по борьбе с преступлениями в области культурных реликвий.

В 2020 году правосудие настигло 391 преступника, вовлеченного в уголовные преступления, связанные с 3404 культурными реликвиями

Провинция Шэньси создала полицейские участки в более чем 50 ключевых местах защиты культурных реликвий по всему региону, а также усилила инспекционные проверки культурных мест.