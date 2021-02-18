Пекин, , 01:44 — REGNUM Культурная отрасль Китая значительно улучшила показатели выручки в прошлом году по мере того, как удалось обуздать эпидемию нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная выручка компаний туристического сектора Китая составила 9,85 трлн юаней (около $1,53 трлн) в 2020 году, что на 2,2% больше в годовом исчисление, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Падение в период с января по сентябрь в этой отрасли составил 0,6%, но затем отрасль перешла к положительному росту. Среди подотраслей культурной индустрии доходы от новостных информационных услуг и услуг творческого дизайна в 2020 году показали рост на уровне 18% и 11,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Новые бизнес-модели, интегрирующие интернет с бизнесом в сфере, показали рост доходов на 22,1% в годовом исчислении, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в за три первые квартала 2020 года.