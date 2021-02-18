Пекин, , 01:39 — REGNUM Порты Китая зафиксировали устойчивый рост грузооборота в прошлом году, даже несмотря на влияние эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства транспорта Китая, в 2020 году грузооборот портов Китая вырос на 4,3% в годовом исчислении до 14,55 млрд тонн. В частности, оборот сферы внешней торговли достиг 4,5 млрд тонн, что на 4% больше в годовом исчислении.

Внутренний же грузооборот подскочил на 4,4% относительно 2019 году до 10,05 млрд тонн. Контейнерных оборот портов Китая в 2020 году находился на уровне 260 млн двадцатифутовых эквивалентов, что на 1,2% больше в годовом исчислении.