Пекин, , 01:35 — REGNUM Полимерная промышленность Китая обеспечила рост прибыли в прошлом году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Производители продукции из полимеров и пластиков заработали суммарно 121,52 млрд юаней (около $18,87 млрд) прибыли в прошлом году, что на 18,4% больше в годовом исчислении.

Общая операционная выручка отрасли упала на 1,4% в годовом исчислении до 1,89 трлн юаней. По данным министерства, объем производства индустрии составил 76,03 млн тонн в прошлом году, что на 6,5% меньше в годовом исчислении.

Как отметили в министерстве, только в декабре производство отрасли выросло на 0,3% относительно аналогичного месяца годом ранее, достигнув отметки 7,75 млн тонн.