Пекин, , 01:30 — REGNUM Объем фондов частного размещения Китая достиг 15,97 трлн юаней (около $2,48 трлн) в конце прошлого года, говорится в докладе отраслевой ассоциации, сообщает агентство Синьхуа.

Порядка 24 561 учреждений управляли этими фондами по данным на конец 2020 года, а общее количество зарегистрированных фондов частного размещения достигло 96 852 единиц по всей стране, сообщили в Китайской ассоциации управления активами.

Только в декабре ассоциации зарегистрировала 3609 новых таких фондов, что на 945 фондов или 35,47% больше, чем месяцем ранее.

Объем вновь зарегистрированных активов в декабре составил 140,55 млрд юаней, увеличившись на 25,89 млрд юаней по сравнению с предыдущим месяцем.

Основанная в 2012 году, ассоциация является саморегулируемой организацией, представляющей индустрию взаимных фондов Китая.