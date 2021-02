Пекин, , 01:24 — REGNUM Рынок кондиционеров воздуха Китая восстановился в этом году после сокращения десять кварталов подряд с третьего квартала 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Количество проданных кондиционеров воздуха на внутреннем рынке Китая, как ожидается, вырастет на 11,1% в годовом исчислении до 57,33 млн единиц в 2021 году. В 2022 году ожидается рост до 59,7 млн единиц, говорится в докладе, опубликованном компанией GFK and China Market Monitor Co. Ltd.

Общий объем розничных продаж достигнет 187,3 млрд юаней (около $29,09 млрд) в 2021 году, что на 19,5% больше в годовом исчислении, дается прогноз в докладе.

В 2020 году количество проданных кондиционеров воздуха в Китае достигло 51,62 млн единиц, что на 16,5% меньше в годовом исчислении, в то время как общий объем розничных продаж просел на 22% в годовом исчислении до 156,8 млрд юаней за тот же период.